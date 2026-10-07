Erster Heimsieg ist perfekt Nentershausens Talenten glückt Revanche gegen Zellertal Marco Rosbach 07.10.2026, 15:48 Uhr

i Revanche geglückt: Das junge Team des TTC Nentershausen setzte sich mit 9:1 gegen die TSG Zellertal durch. Michael Breuer

Nach zwei Auswärtssiegen zu Beginn mussten sich die Tischtennis-Talente des TTC Nentershausen in ihrem ersten Heimspiel in der Frauen-Oberliga noch geschlagen geben. Gegen Zellertal, den Angstgegner der Vorsaison, zeigten sie eine starke Reaktion.

Das junge Frauenteam des TTC Nentershausen hat seinen ersten Heimsieg der Saison in der Tischtennis-Oberliga gefeiert. Mit dem 9:1 gegen die TSG Zellertal revanchierten sich die Westerwälderinnen für die beiden 2:8-Niederlagen der Vorsaison. Die TTC-Talente präsentierten sich von Beginn an selbstbewusst und konzentriert, wenngleich sich in den Doppeln zunächst noch eine ausgeglichene Begegnung angedeutet hatte.







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