Aufholjagd in hitzigem Klima Nentershausens Talente trotzen Spitzenreiter Punkt ab Marco Rosbach 24.11.2026, 22:02 Uhr

i Für dieses Ergebnis mussten die Talente des TTC Nentershausen hart kämpfen: Tabellenführer Höhfröschen trotzten sie ein starkes 5:5 ab. Michael Breuer

Hitzig ging es nicht nur an den Platten zu, sondern auch auf den Rängen. Die Aufholjagd der jungen Tischtennisspielerinnen des TTC Nentershausen gegen Tabellenführer TTC Höhfröschen wurde begleitet von manch heißem Wortgefecht.

Dank einer beeindruckenden Aufholjagd hat sich der TTC Nentershausen einen überraschenden Punkt gegen Oberliga-Tabellenführer TTC Höhfröschen gesichert. Nach zwei verlorenen Doppeln kämpften sich die jungen Tischtennisspielerinnen aus dem Westerwald zurück und erreichten gegen die erfahrenen Gäste ein starkes 5:5.







Artikel teilen

Artikel teilen