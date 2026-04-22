Sieg und Remis zum Abschluss
Nentershausener Teenager-Truppe mischt Oberliga auf
Mit seiner jungen Mannschaft hat der TTC Nentershausen in der Oberliga für Furore gesorgt. Zum Abschluss der Premierensaison auf
Mit seiner jungen Mannschaft hat der TTC Nentershausen in der Oberliga für Furore gesorgt. Zum Abschluss der Premierensaison auf dieser Ebene gab's ein 9:1 in Klingenmünster und ein 5:5 in Edenkoben.
Michael Breuer

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Mit starken 21:15 Punkten hat das junge Frauen-Team des TTC Nenterhausen in seinem ersten Jahr in der Tischtennis-Oberliga aufhorchen lassen. Zum Abschluss gab’s einen Sieg und ein Remis.

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Mit ihrer jungen Mannschaft, einer wahren Teenagertruppe, haben sich die Frauen des TTC Nenterhausen dem Abenteuer Tischtennis-Oberliga nicht nur gestellt, sondern gehörten zu den positiven Überraschungen dieser Saison. Zum Abschluss holte das Team um seine erfahrene Kapitänin Carina Beck ein 9:1 beim TTC Klingenmünster und ein 5:5 beim TTV Edenkoben.

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