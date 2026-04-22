Sieg und Remis zum Abschluss Nentershausener Teenager-Truppe mischt Oberliga auf Marco Rosbach 22.04.2026, 11:29 Uhr

i Mit seiner jungen Mannschaft hat der TTC Nentershausen in der Oberliga für Furore gesorgt. Zum Abschluss der Premierensaison auf dieser Ebene gab's ein 9:1 in Klingenmünster und ein 5:5 in Edenkoben. Michael Breuer

Sie sind gekommen, um zu bleiben: Mit starken 21:15 Punkten hat das junge Frauen-Team des TTC Nenterhausen in seinem ersten Jahr in der Tischtennis-Oberliga aufhorchen lassen. Zum Abschluss gab’s einen Sieg und ein Remis.

Mit ihrer jungen Mannschaft, einer wahren Teenagertruppe, haben sich die Frauen des TTC Nenterhausen dem Abenteuer Tischtennis-Oberliga nicht nur gestellt, sondern gehörten zu den positiven Überraschungen dieser Saison. Zum Abschluss holte das Team um seine erfahrene Kapitänin Carina Beck ein 9:1 beim TTC Klingenmünster und ein 5:5 beim TTV Edenkoben.







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