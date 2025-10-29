TTC-Frauen jetzt auf Rang vier Nentershausen gewinnt auch das Aufsteigerduell mit 7:3 29.10.2025, 10:36 Uhr

i Von fünf ihrer Partien in der Oberliga endeten gleich vier mit 7:3. Dabei behielten die Spielerinnen des TTC Nentershausen dreimal die Oberhand - auch gegen Mitaufsteiger Klingenmünster. Michael Breuer

Als Neuling spielt der TTC Nentershausen eine starke Rolle in der Tischtennis-Oberliga der Frauen. Gegen Mitaufsteiger Klingenmünster gelang der dritte Sieg – und das mit dem neuen „Lieblingsergebnis“. In der Tabelle zeigt das Wirkung.

7:3 scheint der neue Standard beim TTC Nentershausen zu sein: Bereits zum vierten Mal in Folge endete ein Spiel des Frauen-Oberligisten mit diesem Ergebnis und schob sich auf Platz vier vor. Mussten sich die Westerwälderinnen zuletzt beim TSV Gau-Odernheim mit 3:7 geschlagen geben, machten sie nun gegen Mitaufsteiger TTC Klingenmünster mit 7:3 ihren dritten Saisonsieg im fünften Spiel perfekt.







