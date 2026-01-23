Außenseiter in Bergneustadt Nach zwei Niederlagen wächst bei Grenzau der Druck Marco Rosbach 23.01.2026, 12:20 Uhr

i Hinter Benedikt Duda hat sich der extrovertierte Romain Ruiz (rechts) zum zuverlässigen Punktesammler für den TTC Bergneustadt entwickelt. In der Hinrunde musste er sich zwar knapp Grenzaus Feng Yi-Hsin (links) geschlagen geben, weist inzwischen aber die deutlich bessere Bilanz auf im Vergleich zum Taiwanesen. Marco Rosbach

Den Start in der Rückrunde haben die Grenzauer Profis verpatzt, insbesondere die jüngste Niederlage beim bisherigen Schlusslicht Bad Königshofen schmerzt. In Bergneustadt ist der TTC Außenseiter – weiß aber, wie man den Play-off-Asprianten schlägt.

Die Euphorie, mit der sich der TTC Zugbrücke Grenzau nach den befreienden Siegen in Grünwettersbach und zwei Tage vor Heiligabend zu Hause gegen Fulda-Maberzell in die Weihnachtspause verabschiedet hatte, ist nur zwei Spieltage später verflogen. „Die Stimmung ist nach zwei Niederlagen natürlich nicht so wie nach zwei Siegen“, sagt Trainer Slobodan Grujic, dessen Team im ersten Spiel des Jahres gegen Ochsenhausen gerade einmal vier Sätze gewinnen ...







