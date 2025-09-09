Es dürfte auf dieser Ebene kaum jüngere Mannschaften geben. Doch es nicht nur der Altersdurchschnitt, der beim Frauen-Oberligisten TTC Nentershausen aufhorchen lässt. Die aufstrebenden Talente haben jetzt bewiesen, dass sie konkurrenzfähig sind.

Heimpremiere geglückt, erster Sieg in der neuen Spielklasse unter Dach und Fach: Für Aufsteiger TTC Nentershausen war der 7:3-Erfolg gegen den SV Remmesweiler in der Tischtennis-Oberliga der Frauen von großer Bedeutung. „Der TTC ist sehr stolz auf sein junges Team“, betonte Nentershausens Kapitänin Carina Beck, nachdem es am ersten Spieltag noch ein 2:8 bei der TSG Zellertal gegeben hatte. Dabei erwischten die Westerwälderinnen auch diesmal einen eher holprigen Start.

„Beide Doppel wurden verloren, aber die Mädels ließen die Köpfe nicht hängen.“

Carina Beck, Kapitänin des TTC Nentershausen﻿

„Beide Doppel wurden verloren, aber die Mädels ließen die Köpfe nicht hängen“, berichtete Beck. Bereits Magdalena Breuers Spiel gegen die Nummer zwei der Gäste habe die Wende gebracht. „Nach 0:1-Rückstand konnte sie ein 3:1 nach Hause bringen“, sagte Carina Beck. Auch Paula Beck konnte sich in einem sehr spannenden Spiel im Entscheidungssatz mit 3:2 durchsetzen und zum 2:2-Zwischenstand ausgleichen. „Danach ging es spannend in sehr engen Spielen weiter“, so die TTC-Kapitänin. „Aber wir behielten in den nächsten fünf Spielen die Oberhand.“

i Mit Magdalena Breuer als Spitzenspielerin feierte der TTC Nentershausen den ersten Sieg in der Frauen-Oberliga. Andreas Hergenhahn

Einzig Nala Alhäuser musste ihrer Gegnerin im letzten Spiel gratulieren, doch da war der Gesamtsieg des Aufsteigers längst sicher. Weiter geht es für Nentershausens junges Frauenteam am Samstag, 4 . Oktober, 17 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den TTV Edenkoben.

TTC Nentershausen – SV Remmesweiler 7:3

Magdalena Breuer/Paula Beck – Mia Federkeil/Melanie Frisch 1:3 (3:11, 11:7, 9:11, 9:11); Regina Färber/Nala Alhäuser – Myriam Krämer/Gabi Brehm 2:3 (10:12, 11:9, 11:5, 5:11, 8:11); Breuer – Frisch 3:1 (7:11, 11:9, 11:4, 11:6); P. Beck – Federkeil 3:2 (4:11, 11:8, 11:6, 9:11, 11:8); Färber – Brehm 3:1 (8:11, 11:7, 14:12, 11:6); Alhäuser – Krämer 3:2 (11:13, 11:5, 14:16, 11:4, 11:7); Breuer – Federkeil 3:1 (9:11, 11:4, 11:6, 11:8); P. Beck – Frisch 3:2 (9:11, 11:7, 6:11, 11:3, 11:3); Färber – Krämer 3:2 (13:11, 10:12, 12:10, 9:11, 11:9); Alhäuser – Brehm 0:3 (8:11, 8:11, 4:11).