Nur Klein-Winternheim und Nassau lagen in der vergangenen Oberliga-Saison vor dem TTC Wirges – und sind beide nicht mehr dabei. Geht da also noch mehr für den Vorjahresdritten? Noch geben sich die Westerwälder zurückhaltend.
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Nach einem starken Jahr, das die Mannschaft in der Tischtennis-Oberliga Südwest auf Platz drei geführt hatte, startet der TTC Wirges euphorisch in die neue Saison. Zum Auftakt empfangen die Westerwälder am Samstag (18 Uhr) den TTC Berus, der bereits ein Spiel absolviert und dabei gegen den 1.