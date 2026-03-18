Dem TTC Zugbrücke Grenzau ist im viertletzten Saisonspiel gelungen, womit lange Zeit nicht zu rechnen war: Der Tischtennis-Bundesligist hat die Konkurrenz im Tabellenkeller gewaltig unter Druck gesetzt, indem er den dritten Sieg in Folge landete.
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War das 3:2 beim Post-SV Mühlhausen Mitte Februar ein erster Hoffnungsschimmer, kam das 3:1 gegen Borussia Dortmund Anfang dieser Woche einem deutlichen Fingerzeig gleich. Doch jetzt hat der TTC Zugbrücke Grenzau ein ganz fettes Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Tischtennis-Bundesligaliga gesetzt.