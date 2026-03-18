Schon der dritte Sieg in Folge Nach 3:1 gegen BVB zerlegt der TTC Grenzau Bad Homburg Marco Rosbach 18.03.2026, 23:57 Uhr

i Lange mussten sie warten, doch jetzt kommen aus dem Feiern nicht heraus: Drei Tage nach dem 3:1 gegen Borussia Dortmund setzte sich der TTC Grenzau auch gegen den TTC OE Bad Homburg durch. Wolfgang Heil

Dem TTC Zugbrücke Grenzau ist im viertletzten Saisonspiel gelungen, womit lange Zeit nicht zu rechnen war: Der Tischtennis-Bundesligist hat die Konkurrenz im Tabellenkeller gewaltig unter Druck gesetzt, indem er den dritten Sieg in Folge landete.

War das 3:2 beim Post-SV Mühlhausen Mitte Februar ein erster Hoffnungsschimmer, kam das 3:1 gegen Borussia Dortmund Anfang dieser Woche einem deutlichen Fingerzeig gleich. Doch jetzt hat der TTC Zugbrücke Grenzau ein ganz fettes Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Tischtennis-Bundesligaliga gesetzt.







Artikel teilen

Artikel teilen