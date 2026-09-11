TTC Kirn startet Nach 15 Jahren Pause wird Tobi Haas zum Hoffnungsträger Gert Adolphi 11.09.2026, 11:51 Uhr

i Auch in der neuen Saison Spitzenspieler des TTC Kirn: Steven Poensgen. Klaus Castor

Nun steigt auch der TTC Kirn in die neue Saison ein. In der Verbandsoberliga soll es dieses Mal eine Spielzeit ohne Abstiegsangst geben. Zuversichtlich stimmt vor allem ein Rückkehrer.

Dank einer internen Verstärkung rechnen die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn damit, in der Verbandsoberliga von den Abstiegsängsten verschont zu bleiben. Ihr früherer Spitzenspieler Tobias Haas verspürte nach rund 15-jähriger Pause wieder Lust, zum Schläger zu greifen, stieg in der vorigen Saison in der dritten TTC-Vertretung ein und blieb in 32 Bezirksliga-Spielen ungeschlagen.







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