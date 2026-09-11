Nun steigt auch der TTC Kirn in die neue Saison ein. In der Verbandsoberliga soll es dieses Mal eine Spielzeit ohne Abstiegsangst geben. Zuversichtlich stimmt vor allem ein Rückkehrer.
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Dank einer internen Verstärkung rechnen die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn damit, in der Verbandsoberliga von den Abstiegsängsten verschont zu bleiben. Ihr früherer Spitzenspieler Tobias Haas verspürte nach rund 15-jähriger Pause wieder Lust, zum Schläger zu greifen, stieg in der vorigen Saison in der dritten TTC-Vertretung ein und blieb in 32 Bezirksliga-Spielen ungeschlagen.