TTG-Sieg und Wirgeser Pleite
Mündersbachs Thore Fries dreht das Schlüsselspiel
Thore Fries (2. von rechts hier im Doppel mit Olaf Weigold) steuerte zwei Einzelpunkte zum Heimsieg der TTG Mündersbach gegen Be
Thore Fries (2. von rechts hier im Doppel mit Olaf Weigold) steuerte zwei Einzelpunkte zum Heimsieg der TTG Mündersbach gegen Berus bei.
Dorian Schumacher, TTG Mündersbach/Höchstenbach

Während Aufsteiger TTG Münderbach/Höchstenbach im zweiten Spiel den ersten Sieg feierte, musste der TTC Wirges nach dem Oberliga-Einstand feststellen, dass noch Luft nach oben ist. Vielleicht habe man den Erfolg zu sehr gewollt, meinten die Wirgeser.

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In der Tischtennis-Oberliga Südwest bekamen es sowohl Aufsteiger TTC Mündersbach/Höchstenbach als auch der TTC Wirges in seinem ersten Saisonspiel mit dem TTC Berus zu tun – mit unterschiedlichem Ausgang.TTG Mündersbach/Höchstenbach - TTC Berus 7:3.
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