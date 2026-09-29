TTG-Sieg und Wirgeser Pleite Mündersbachs Thore Fries dreht das Schlüsselspiel Marco Rosbach 29.09.2026, 09:19 Uhr

i Thore Fries (2. von rechts hier im Doppel mit Olaf Weigold) steuerte zwei Einzelpunkte zum Heimsieg der TTG Mündersbach gegen Berus bei. Dorian Schumacher, TTG Mündersbach/Höchstenbach

Während Aufsteiger TTG Münderbach/Höchstenbach im zweiten Spiel den ersten Sieg feierte, musste der TTC Wirges nach dem Oberliga-Einstand feststellen, dass noch Luft nach oben ist. Vielleicht habe man den Erfolg zu sehr gewollt, meinten die Wirgeser.

In der Tischtennis-Oberliga Südwest bekamen es sowohl Aufsteiger TTC Mündersbach/Höchstenbach als auch der TTC Wirges in seinem ersten Saisonspiel mit dem TTC Berus zu tun – mit unterschiedlichem Ausgang.TTG Mündersbach/Höchstenbach - TTC Berus 7:3.







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