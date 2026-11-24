Bereit für Derby gegen Wirges Mündersbachs Nervenstärke macht den Unterschied Marco Rosbach 24.11.2026, 22:45 Uhr

i Mündersbachs Thore Fries (links) blieb mit Olaf Weigold im hinteren Paarkreuz ungeschlagen. Sebastian Oettgen

Vor dem Westerwälder Derby, das am Nikolaustag ansteht, hatten es beide heimischen Vertreter mit dem TTC Nünschweiler zu tun. Während die TTG Mündersbach/Höchstenbach weiter auf Kurs ist, konnte der TTC Wirges nach seinem ersten Sieg nicht nachlegen.

In der Schlussphase der Hinrunde der Tischtennis-Oberliga Südwest kann Aufsteiger TTG Mündersbach/Höchstenbach mit 8:8 Punkten zufrieden sein. Der TTC Wirges bleibt mit aktuell 4:12 Punkten weiter hinter den Erwartungen zurück. Zum Abschluss der ersten Halbserie kommt es am Nikolaustag (Sonntag, 6.







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