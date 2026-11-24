Vor dem Westerwälder Derby, das am Nikolaustag ansteht, hatten es beide heimischen Vertreter mit dem TTC Nünschweiler zu tun. Während die TTG Mündersbach/Höchstenbach weiter auf Kurs ist, konnte der TTC Wirges nach seinem ersten Sieg nicht nachlegen.
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In der Schlussphase der Hinrunde der Tischtennis-Oberliga Südwest kann Aufsteiger TTG Mündersbach/Höchstenbach mit 8:8 Punkten zufrieden sein. Der TTC Wirges bleibt mit aktuell 4:12 Punkten weiter hinter den Erwartungen zurück. Zum Abschluss der ersten Halbserie kommt es am Nikolaustag (Sonntag, 6.