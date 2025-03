Die heiße Phase der Tischtennis-Verbandsoberliga bricht an. Mittendrin: Aufsteiger SG Frei-Laubersheim, der den Durchmarsch in die Oberliga im Visier hat.

Die Aussichten der SG Frei-Laubersheim/Winzenheim/Hackenheim auf den Durchmarsch in die Tischtennis-Oberliga sind vor den Auswärtsspielen am Samstag um 15 Uhr beim SV Wolsfeld und um 19 Uhr beim TTC Zewen gestiegen.

Die zweitplatzierte TTG Mündersbach/Höchstenbach hat ihr Heimspiel gegen den TuS Weitefeld verloren und steht in der Verbandsoberliga nur noch dank des um vier Zähler besseren Spielverhältnisses vor der SG, Spitzenreiter VfR Simmern ist auch lediglich zwei Punkte entfernt, zudem treffen die beiden Hauptkonkurrenten der Frei-Laubersheimer am Samstag aufeinander. Gegen beide vor ihr platzierten Mannschaften tritt in den abschließenden Spielen auch die SG noch an und kann aus eigener Kraft die Meisterschaft oder zumindest den zur Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz erkämpfen, vorausgesetzt, sie gibt nicht vorher schon Punkte ab.

Mit fünf Spielern auf Tour

Die Hürde in Zewen zu überspringen, dürfte nicht das große Problem sein. „Da erwarte ich, dass wir die Punkte mitnehmen“, sagt SG-Spielführer Kristof Bielinski und fügt an: „Aber vor Wolsfeld haben wir Respekt.“ Schon im Heimspiel kamen die Frei-Laubersheimer gegen den SVW nicht über ein 5:5 hinaus, in der Rückrunde ist die Mannschaft aus der Eifel sogar noch ungeschlagen. „Wolsfeld ist wiedererstarkt“, sagt Bielinski und ergänzt: „Ich erwarte erneut ein Spiel auf Augenhöhe.“

Im vorderen Paarkreuz haben die Gastgeber einen leichten Vorteil, hinten sind die Frei-Laubersheimer stärker. Die SG tritt die Fahrt mit fünf Spielern an, zu Nicolas Flügel, Elias Mehlig, Christian Tomoski und Merlin Keller stößt auch Bielinski, der sein Rückrunden-Debüt gibt. „Alle sind total motiviert“, sagt der SG-Spielführer. Mit einem Unentschieden in Wolsfeld will er sich nicht zufriedengeben, Ziel ist ein Sieg. „Wenn wir beide Spiele gewinnen, ist der Showdown perfekt“, sagt Bielinski.