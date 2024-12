TuS Waldböckelheim lädt ein Mit einem Turnier wird das Jubiläum gefeiert 12.12.2024, 10:05 Uhr

i Als Abteilungsleiter und an der Platte gefragt: Niklas Wohlleben (beim Aufschlag, in einem Verbandsliga-Doppel mit Alexander Geyer) steht für die Zukunft der Tischtennis-Abteilung des TuS Waldböckelheim, die ihr 75. Bestehen an diesem Wochenende mit einem Turnier feiert. Klaus Castor

Statt eines Festakts lieber ein Jubiläumsturnier: Die Tischtennis-Abteilung des TuS Waldböckelheim setzt auf ihre Kernkompetenz, das sportliche Angebot.

In Waldböckelheim wird 2024 kräftig gefeiert. Erinnert sei vor allem an die 1200-Jahr-Feier des Ortes. Zum Jahresende legt nun auch die Tischtennis-Abteilung des TuS Waldböckelheim nach und feiert ihr 75-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsturnier, das am Samstag und Sonntag in der Schulsporthalle ausgetragen wird.

