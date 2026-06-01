Elfriede Stephan feiert Debüt
Mit 66 Jahren, da fängt das DM-Leben an
Erster Start auf nationaler Ebene: Elfriede Stephan steht vor ihrem DM-Debüt.
Erster Start auf nationaler Ebene: Elfriede Stephan steht vor ihrem DM-Debüt.
Klaus Castor

Sie ist eine fleißige Punktesammlerin in der Verbandsoberliga: Nun versucht es Elfriede Stephan auf eigene Faust bei einer deutschen Meisterschaft. Und verbindet das Ganze mit einem Campingurlaub.

Lesezeit 1 Minute
Mit 66 Jahren feiert Elfriede Stephan eine Premiere. Die Tischtennisspielerin, die mit der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga antritt, startet ab Freitag in Erfurt erstmals bei einer deutschen Meisterschaft. Ihre Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed in der Altersklasse Ü65.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport