Sie ist eine fleißige Punktesammlerin in der Verbandsoberliga: Nun versucht es Elfriede Stephan auf eigene Faust bei einer deutschen Meisterschaft. Und verbindet das Ganze mit einem Campingurlaub.
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Mit 66 Jahren feiert Elfriede Stephan eine Premiere. Die Tischtennisspielerin, die mit der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga antritt, startet ab Freitag in Erfurt erstmals bei einer deutschen Meisterschaft. Ihre Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed in der Altersklasse Ü65.