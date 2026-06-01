Elfriede Stephan feiert Debüt Mit 66 Jahren, da fängt das DM-Leben an Gert Adolphi 01.06.2026, 19:15 Uhr

i Erster Start auf nationaler Ebene: Elfriede Stephan steht vor ihrem DM-Debüt. Klaus Castor

Sie ist eine fleißige Punktesammlerin in der Verbandsoberliga: Nun versucht es Elfriede Stephan auf eigene Faust bei einer deutschen Meisterschaft. Und verbindet das Ganze mit einem Campingurlaub.

Mit 66 Jahren feiert Elfriede Stephan eine Premiere. Die Tischtennisspielerin, die mit der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga antritt, startet ab Freitag in Erfurt erstmals bei einer deutschen Meisterschaft. Ihre Disziplinen: Einzel, Doppel und Mixed in der Altersklasse Ü65.







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