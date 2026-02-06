TTC Außenseiter gegen Bremen Mission Impossible oder Grenzauer Wunder gegen Werder? Marco Rosbach 06.02.2026, 12:26 Uhr

i Ein guter Bekannter in der Zugbrückenhalle: Von Grenzau wechselte Kirill Gerassimenko zu Werder Bremen, wo er seit Jahren eine feste Größe ist. Sein Einsatz am Sonntag ist aber zumindest fraglich, weil er bis Freitag für Kasachstan beim Asian Cup in China im Einsatz war. Wolfgang Heil

Mit einem Handicap, aber vielen guten Erinnerungen an vergangene Duelle geht der TTC Zugbrücke Grenzau das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Werder Bremen an. Helfen soll einer, der gegen das Team von der Weser zur Geheimwaffe werden kann.

Die Unterschrift unter seinem neuen Vertrag, mit dem er sich für zwei weitere Jahre bis 2028 an den TTC Zugbrücke Grenzau gebunden hat, war kaum richtig trocken, da ging es für Feng Yi-Hsin schon Richtung Flughafen. Zielort: Haikou in China. Dort spielt der Taiwanese seit Mitte der Woche für sein Land im Wuyuan River Stadium beim Asian Cup.







