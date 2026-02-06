Mit einem Handicap, aber vielen guten Erinnerungen an vergangene Duelle geht der TTC Zugbrücke Grenzau das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Werder Bremen an. Helfen soll einer, der gegen das Team von der Weser zur Geheimwaffe werden kann.
Lesezeit 2 Minuten
Die Unterschrift unter seinem neuen Vertrag, mit dem er sich für zwei weitere Jahre bis 2028 an den TTC Zugbrücke Grenzau gebunden hat, war kaum richtig trocken, da ging es für Feng Yi-Hsin schon Richtung Flughafen. Zielort: Haikou in China. Dort spielt der Taiwanese seit Mitte der Woche für sein Land im Wuyuan River Stadium beim Asian Cup.