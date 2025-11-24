Tischtennis-Oberliga Michal Vavra dreht mit Geduld und Nervenstärke Spieß um 24.11.2025, 08:19 Uhr

i So schnell lässt sich Michal Vavra nicht aus der Bahn werfen. In Bous riss der Tscheche ein verloren geglaubtes Einzel noch aus dem Feuer und bewahrte seinen TV 1860 Nassau vor einem drohenden Punktverlust. ANDREAS HERGENHAHN

Nach zwei Siegen des TV 1860 Nassau spürt Primus RSV Klein-Winternheim den Atem des Verfolgers von der Lahn im Nacken. Die beiden Topteams der Staffel werden den Titel unter sich ausmachen.

Um ernsthaft Ambitionen auf den Gewinn der Staffelmeisterschaft in der Tischtennis-Oberliga Südwest anmelden zu können, benötigt der TV 1860 Nassau Planungssicherheit auf Position vier. Da die beim Gastspiel in Bous vakant war, hing der Sieg der Lahnstädter an der französischen Grenze am seidenen Faden.







