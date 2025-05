Sportlich hat Eintracht Mendig den Aufstieg in die Verbandsoberliga zwar nicht geschafft, doch für den Zweiten der Relegation gibt es ein Hintertürchen, denn der Verband will die Liga aufstocken.

Bei den Relegationsrunden im Tischtennis in Windhagen haben Eintracht Mendig, TTC Karla und SG Sinzig/Ehlingen III allesamt den direkten Aufstieg verpasst. Mendig darf allerdings wahrscheinlich auch als Zweiter der Runde über den Aufstieg in die Verbandsoberliga freuen.

Mendig musste in der Runde drei Spiele an einem Tag absolvieren. „Das war unglaublich anstrengend und sehr knapp“, berichtete Eintracht-Mannschaftsführer Lukas Kalt. Zum Auftakt unterlag Mendig dem RSV Klein-Winternheim II mit 4:6. Nach zwei Doppelniederlagen holten Jan Hillesheim (2), Lukas Kalt und Bernd Schuler die Punkte für die Eintracht.

Mendigs zweiter Platz reicht wahrscheinlich für den Aufstieg

Ihr zweites Spiel gewann die Eintracht dann deutlich mit 8:2 gegen die TTF Konz. Und schließlich gab es in der abschließenden Partie einen knappen 6:4-Erfolg gegen den TTC Grün-Weiss Zewen, wodurch Mendig hinter Klein-Winternheim die Runde als Zweiter abschloss. „Wir gehen davon aus, dass dieser zweite Platz auch noch für die Verbandsoberliga reicht“, sagte Kalt. Schließlich gibt es im Verband die Überlegung, die Verbandsoberliga in Zukunft mit elf statt wie bisher zehn Mannschaften starten zu lassen.

Um eine Erfahrung reicher, aber auch etwas ernüchternd, nahm der TTC Karla sein Scheitern in der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga auf. „Ich weiß nicht, ob der Sprung in die Verbandsliga uns sportlich wirklich gutgetan hätte“, blieb Mannschaftsführer Marvin Krupp realistisch. Die Grafschafter verloren ihr Auftaktmatch mit 4:6 gegen den VfL Kirchen. „Bei einer 4:2 Führung war da auch etwas mehr drin“, sagte Krupp. Es folgte ein 2:8 gegen die Reserve des TuS Weitefeld/Langenbach. „Es gibt schon eine leichte Enttäuschung und das Gefühl, bei der Relegation ein wenig versagt zu haben. Aber wenn man die Sache ganz realistisch betrachtet, sind wir in der nächsten Saison in der Bezirksoberliga auf jeden Fall bestens aufgehoben“, lautete Krupps Bilanz.

Sieg und Niederlage für die SG Sinzig/Ehlingen III

In der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga gewann die SG Sinzig/Ehlingen III zuerst gegen TTC Olympia Koblenz II mit 6:4. Gegen den SV Rheinbreitbach gab es dann allerdings eine 3:7-Niederlage. Damit verpasste die Sinziger Drittvertretung den Aufstieg.