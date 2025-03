Mendig will im Endspurt noch einmal alles herausholen

Die einen wollen noch versuchen, in der Klasse zu verbleiben, die anderen, die Aufstiegsrelegation zu erreichen. In der Tischtennis-Rheinlandliga gegen Eintracht Mendig und TTV Andernach unterschiedliche Wege.

In der Tischtennis-Rheinlandliga kommt es für Tabellenschlusslicht TTV Andernach am Samstag erneut zu einem Endspiel um den Klassenverbleib. Die Andernacher müssen bereits am Freitag ab 20 Uhr beim TTC Ockenfels antreten. In der Vorrunde gab es ein 5:5.

„Das wird ganz schwer“, sagt TTV-Mannschaftsführer Martin Link, der weiß, dass sein Team noch mindestens sechs Punkte, besser sieben benötigt, um den Klassenverbleib doch noch zu schaffen. Eine Niederlage in Ockenfels würde letztlich schon das Ende der Hoffnungen für die Andernacher bedeuten. Link: „Der Druck wächst natürlich jetzt noch einmal.“

Mendig hat Aufstiegsrelegation noch nicht abgeschrieben

Ganz in die andere Richtung gehen die Gedankenspiele bei Ligakonkurrent Eintracht Mendig. Denn die Eintracht hat den zweiten Tabellenplatz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation noch nicht abgeschrieben. „Wir müssen jetzt im Endspurt noch einmal alles geben“, sagt Mannschaftsführer Lukas Kalt vor dem schweren Derby, das am Samstag ab 18 Uhr in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule gegen die SG Sinzig/Ehlingen ansteht.

Reserveduell in der Bezirksoberliga

In der Bezirksoberliga empfängt Eintracht Mendig II die SG Sinzig/Ehlingen II (Sa., 14 Uhr). „Sinzig kann sich von der Aufstellung extrem stark machen und braucht die Punkte für den Klassenerhalt“, weiß der Mendiger Mannschaftsführer Steven Schneider, dass es ziemlich schwierig wird.

Doppelt gefordert ist Tabellenschlusslicht DJK Ochtendung. Und dies gegen die Spitzenmannschaften der Liga. In der Wernerseckhalle stellt sich zunächst um 15.30 Uhr der Tabellenführer TTC Karla vor, um 19 Uhr gastiert dann in Ochtendung Meisterschaftsfavorit TTC Mülheim II.

In der Bezirksliga ist Mitfavorit TTG Pellenz am Samstag zweimal auswärts gefordert. Um 15.30 Uhr startet zunächst die Partie bei der Reserve des TTC Ockenfels, und um 19 Uhr steht dann das Gastspiel beim SV Rheinbreitbach auf dem Programm.