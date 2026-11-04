Eintracht gewinnt mit 8:2 Mendig wächst beim Derby in Sinzig über sich hinaus Stefan Lebert 04.11.2026, 21:09 Uhr

i Christian Ehlers (vorn) und Nils Damke gewannen zwar ihr Doppel für die SG Sinzig/Ehlingen gegen Eintracht Mendig, aber das Verbandsliga-Derby verloren sie am Ende deutlich mit 2:8. Martin Gausmann

In der Tischtennis-Verbandsliga sorgt Eintracht Mendig mit einem klaren 8:2-Derbysieg gegen den Spitzenreiter Sinzig/Ehlingen für eine Überraschung. Einen hohen Sieg feierte auch der TTV Andernach.

Zwar hat die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost die Tabellenführung erobert, so richtig glücklich war die SG aber nicht. Denn der Platz an der Sonne resultiert derzeit vor allem an der hohen Anzahl der Spiele, die Sinzig/Ehlingen bereits hinter sich hat – aber im Derby zu Hause gegen Eintracht Mendig gab es beim 2:8 eine überraschend klare Niederlage.







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