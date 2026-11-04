In der Tischtennis-Verbandsliga sorgt Eintracht Mendig mit einem klaren 8:2-Derbysieg gegen den Spitzenreiter Sinzig/Ehlingen für eine Überraschung. Einen hohen Sieg feierte auch der TTV Andernach.
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Zwar hat die SG Sinzig/Ehlingen in der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost die Tabellenführung erobert, so richtig glücklich war die SG aber nicht. Denn der Platz an der Sonne resultiert derzeit vor allem an der hohen Anzahl der Spiele, die Sinzig/Ehlingen bereits hinter sich hat – aber im Derby zu Hause gegen Eintracht Mendig gab es beim 2:8 eine überraschend klare Niederlage.