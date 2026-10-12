Tischtennis-Verbandsliga: Eintracht Mendig und TTV Andernach verlieren knapp auswärts. Derweil feierte die Mendiger Reserve in der Bezirksoberliga einen klaren Sieg.
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Es war kein gutes Wochenende für den SV Eintracht Mendig und den TTV Andernach in der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost. Beide Mannschaften spielten auswärts, und beide mussten jeweils mit einer 4:6-Niederlage wieder nach Hause fahren.Eintracht Mendig musste sich dabei bei den Sportfreunden Nistertal geschlagen geben.