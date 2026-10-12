TTV reicht 4:3-Führung nicht Mendig und Andernach bei 4:6-Niederlagen im Pech Stefan Lebert 12.10.2026, 14:38 Uhr

i Jan Hillesheim (links) und Lukas Kalt waren mit ihrer Eintracht Mendig im Pech, denn die Mannschaft verlor bei den Sportfreunden Nistertal mit 4:6 – dabei verlor Hillesheim seine beiden Einzel erst nach fünf Sätzen. Maurice Brüseke. Anne Schneider

Tischtennis-Verbandsliga: Eintracht Mendig und TTV Andernach verlieren knapp auswärts. Derweil feierte die Mendiger Reserve in der Bezirksoberliga einen klaren Sieg.

Es war kein gutes Wochenende für den SV Eintracht Mendig und den TTV Andernach in der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost. Beide Mannschaften spielten auswärts, und beide mussten jeweils mit einer 4:6-Niederlage wieder nach Hause fahren.Eintracht Mendig musste sich dabei bei den Sportfreunden Nistertal geschlagen geben.







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