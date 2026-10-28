TuS Kehrig überrascht SG
Mendig schlägt sich fürs Derby in Sinzig warm
Christian Ehlers und die SG Sinzig/Ehlingen kamen zuletzt zu einem Sieg und einer Niederlage – am Samstag erwartet die SG nun al
Christian Ehlers und die SG Sinzig/Ehlingen kamen zuletzt zu einem Sieg und einer Niederlage – am Samstag erwartet die SG nun als Verbandsliga-Zweiter den Tabellendritten Eintracht Mendig.
Martin Gausmann

Tischtennis-Verbandsliga: Sinzig verliert knapp in Kehrig und verpasst Tabellenführung. Jetzt großes Heimspiel-Doppel gegen Mendig und Untere Lahn. Derweil bleibt die Eintracht-Reserve in der Bezirksoberliga erfolgreich.

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Die SG Sinzig/Ehlingen hat in der Tischtennis-Verbandsliga Nord-Ost zwar das Heimspiel gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen souverän mit 8:2 gewonnen, dann aber auswärts beim TuS Kehrig mit dem 4:6 die zweite Saisonniederlage kassiert. Besonders ärgerlich für die Sinziger: Mit einem Sieg in Kehrig wäre die SG als Tabellenführer ins Heimspiel am kommenden Samstag (15 Uhr, alte Jahnhalle) gegen den SV Eintracht Mendig gegangen.
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