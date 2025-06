Diese Beteiligung konnte sich sehen lassen: Zum Informationstag des Tischtenniskreises Ahrweiler/Mayen-Cochem waren 28 der 52 Vereine und Tischtennisabteilungen mit ihren Delegierten nach Mendig gekommen. Mit der Quote von über 50 % waren die Verantwortlichen sehr zufrieden.

Der Ort des Ganzen, die Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule in Mendig, hat dabei für den Tischtenniskreis eine ganz besondere Bedeutung. Denn hier schlug die Mendiger Eintracht ihre großen Schlachten in der Tischtennis-Oberliga. Martin Geilen und sein Vereinsteam waren kurzfristig für die Ausrichtung eingesprungen. Ebenso kurzfristig hatte es einige Absagen gegeben. Die Eintracht übernahm die Rolle der Gastgeber wohl auch, weil Kreisvorsitzender Günter Lung seit vielen Jahrzehnten seine sportliche Heimat bei der Eintracht hat.

Ehrung der Meister und Pokalsieger im Mittelpunkt

Vor allen Dingen die Ehrung der Meister und Pokalsieger sowie die Vergabe der Leistungspokale im Nachwuchsbereich standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Aber natürlich auch die Klasseneinteilung. Die führte Sportwart Andreas Ueberbach (Kripp) bereits zum 27. Mal in Folge durch. Auch diesmal ging es letztlich ohne Probleme über die Bühne. Sportlich herausragend: In der nächsten Saison wird Eintracht Mendig in der Verbandsoberliga aufspielen (die Klasseneinteilung ist da jetzt sicher), während die SG Sinzig/Ehlingen in der Verbandsliga aufschlägt. Ein wenig Gedränge gibt in der Bezirksoberliga, da dort neben dem TuWi Adenau und dem TTC Karla Aufsteiger TuS Kehrig, Fortuna Kottenheim, Eintracht Mendig II, SG Sinzig/Ehlingen II und Verbandsliga-Absteiger TTV Andernach auf Punktejagd gehen werden.

Daneben wurde noch über zwei Anträge diskutiert. Einmal ging es um die Erstattungsordnung des Verbandes und die Ausrichterzuschüsse für Veranstaltungen im Kreis. Da gibt es einige Neuerungen und auch erhöhte Startgelder. Der durchführende Verein erhält 50 Prozent dieser Startgelder, der Rest geht zunächst einmal an den Verband, der seine Organisationskosten in Abzug bringt und den Restbetrag dann dem Kreiskonto gutschreibt. Der Grundsatzbeschluss des Kreistages lautet nun auf Antrag des Vorstandes, dass 100 Prozent des Restbetrages der vom Verband kommt, ebenfalls an den ausrichtenden Verein weiterzuführen sind. Die Grundüberzeugung war dabei, die durchführenden Vereine bei den Kreismeisterschaften und in Kreisranglisten in keinem Fall mit den Neuregelungen schlechter zu stellen. Im Gegenteil wird es nun eine leichte Verbesserung eintreten.

Antrag der DJK Mayen wird abgeschmettert

Im zweiten Antrag, der von der DJK Mayen kam, ging es um eine fünfte Kreisklasse. Die wird es allerdings nicht geben, denn der Antrag scheiterte bei nur zweifacher Zustimmung. Hintergrund: Bereits auf dem Regionstag am 9. Juni 2017 hatten die Vereinsvertreter abgestimmt, dass die vierte Kreisklasse die unterste Spielklasse ist. Die drei Spielklassen in der vierten Kreisklasse weichen zwar grundsätzlich etwas vom System ab, aber dies ist letztlich strukturbedingt und wird sich auch nicht durch die Einführung einer fünften Kreisklasse beheben lassen, wie Spielleiter Andreas Ueberbach mehrfach ausführte.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Vergabe der Leistungspokale für die besten Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler. Die Pokale werden nach einem ausgeklügelten Punktesystem vergeben, das alle Einzelresultate bei Ranglisten und Einzelmeisterschaften in der gesamten Saison berücksichtigt. Bei den Jungen 11 war Linus Funk vom SC Niederzissen am besten. Bei den Mädchen 11 holte sich Liv Kay Albee vom TuS Kehrig den Pokal. Bei Mädchen 13 trug sich erstmals Jolina Thome von der SG Sinzig/Ehlingen in die Siegerliste ein. Johannes Kalles vom TTC Karla holte sich erstmals bei den Jungen 13 den Pott. Stärkste bei den Mädchen 15 war Maya Oster vom TuS Kehrig, die in den Vorjahren bereits zweimal bei den Mädchen 13 erfolgreich gewesen war. Talent Mika Korn (Eintracht Mendig) holte den Pokal bei den Jungen 15 ab, fehlte in Mendig aber ebenso wie Jungen-19-Gewinner Sebastian Polch (SG Sinzig Ehlingen). Bei den Mädchen 19 gewann Sari Reckenthäler vom TuS Kehrig.

Viel Beifall für Verbands-Vizepräsident Joachim Rünz

Viel Beifall gab es für den Verbands-Vizepräsidenten Finanzen Joachim Rünz vom TTC Mülheim. Der hatte in einem kleinen Impuls-Vortrag die Finanzlage des Verbandes beleuchtet und auch eine Beispielrechnung für die Startgelder aufgrund des neuen Beschlusses des diesjährigen Kreistages erstellt. Da keinerlei Vorstandswahlen und auch keine Nachwahlen anstanden, war der Kreistag in diesem Jahr relativ zügig beendet.