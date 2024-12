Punkt wäre schon ein Erfolg Mendig empfängt den Spitzenreiter Bernd Linnarz 05.12.2024, 00:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/TTstudio

Die letzten Partien der Hinrunde stehen in der Tischtennis-Rheinlandliga sowie in Bezirksliga und Bezirksoberliga an - und da geht es für Eintracht Mendig, Fortuna Kottenheim und den TuS Kehrig darum, einen guten Abschluss hinzulegen.

In der Tischtennis-Rheinlandliga steht für die Eintracht aus Mendig der Saisonabschluss der Hinrunde an. Zum Aufgalopp gab es am Dienstag in der Nachholpartie bei Schlusslicht „SG Untere Lahn“ ein ernüchterndes 5:5-Unentschieden. „Das Ergebnis ist natürlich eher enttäuschend, auch weil wir mit dem Termin unter der Woche einige Probleme hatten, aber wenn man bedenkt, dass wir bereits mit 2:5 zurücklagen, sind wir mit dem ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen