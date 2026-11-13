Das ist ein Leckerbissen-Wochenende für Tischtennis-Fans. Die TTG Bingen erwartet am Samstag und Sonntag zwei Top-Teams mit internationalen Spitzenspielerinnen.

Siege der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim werden deren Anhänger bei den Bundesliga-Heimspielen am Samstag, 14 Uhr, gegen den TTC Berlin und am Sonntag, 14 Uhr, gegen den TSV Dachau wohl kaum sehen, sehr wohl aber hochklassiges Frauen-Tischtennis.

Das Team aus der Bundeshauptstadt ist aktueller Titelträger, der TSV wurde in der vorigen Saison Vizemeister.