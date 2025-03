Marcel Hippchen denkt mit Wehmut zurück ans Derby

Für die SG Sinzig/Ehlingen steht in der Tischtennis-Rheinlandliga ein Derby auf dem Programm. Das Team gastiert am Samstag ab 18 Uhr in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule bei Eintracht Mendig.

Bei Sinzig wird Mannschaftsführer Marcel Hippchen weiterhin nicht zur Verfügung stehen, wahrscheinlich wird auch Nils Damke fehlen. „Das wird dann natürlich eine ganz schwere Aufgabe“, sagt Hippchen, der mit etwas Wehmut an seinen letzten Einsatz fit und in Topform denkt, bei dem er just für ein 5:5 im Derby gegen die Eintracht sorgte. Spielen werden am Samstag Markus Beckmann und Valentin Dietl.

Bezirksoberliga-Duell der Reserveteams

Die Sinziger Reserve macht den Vereinsvergleich mit Mendig am Samstag in der Bezirksoberliga. Denn um 14 Uhr muss die Sinziger Zweitvertretung bei der Reserve der Eintracht antreten. Nachdem die Konkurrenz fleißig gepunktet hat, findet sich die Sinziger Reserve in einer relativ ungemütlichen abstiegsgefährdeten Position wieder. Gegen die Eintracht müssen also Punkte her.

Unterdessen wirft Likakonkurrent TTC Karla den Blick nach ganz oben. „Der zweite Tabellenplatz und die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation wäre ein sehr schöner Erfolg“, sagt Karlas Mannschaftsführer Marvin Krupp. Die Grafschafter sind derzeit Tabellenführer und bekommen es am Samstag (15.30 Uhr) in der Ochtendunger Wernerseckhalle mit Tabellenschlusslicht DJK Ochtendung zu tun. „Unser 5:5 bei der Drittvertretung des TTC Mülheim hat deutlich gemacht, dass es in der Liga keine einfachen Spiele gibt, aber wir sind in Bestbesetzung und hoffen natürlich, in Ochtendung beide Zähler mitnehmen zu können“, sagt Krupp.

TuWi Adenau hofft auf einen Punkt

Zumindest einen Punkt im Auge hat auch der TuWi Adenau in der Bezirksoberliga. Am Samstag (18 Uhr) erwartet das Team aus der Eifel in der Sporthalle des Adenauer Gymnasiums den SV Windhagen II. „Wir brauchen einen Punkt, denn im Abstiegskampf wird es wohl noch sehr munter zu gehen“ , sagt Adenaus Josef Berens.

In der Bezirksliga muss die TTG Kalenborn/Altenahr schon am Freitag ab 20 Uhr beim TuS Kehrig antreten. Damit trifft man zum dritten Mal in Folge in der Meisterschaftsrunde auf ein Spitzenteam. „Wir wollen das 1:9 aus der Vorrunde und die Höchststrafe verhindern“, sagt Mannschaftsführer Frank Rothhaß.

Durchaus mit einer leichten Favoritenrolle geht der FC Niederlützingen in der Bezirksliga in seine doppelte Aufgabe. Denn am Freitag (20 Uhr) gastiert der FC bei der Drittvertretung der Mendiger Eintracht und spielt dann am Samstag (17 Uhr) beim TSV Lay.