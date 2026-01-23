Heimspiel gegen Nassau Mandar Hardikar ist zurück beim VfR Simmern Sascha Wetzlar 23.01.2026, 09:00 Uhr

i Mandar Hardikar wird am Sonntag (11 Uhr) gegen den TV Nassau sein Saisondebüt für das Oberliga-Schlusslicht VfR Simmern feiern. B&P Schmitt

Drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang acht, vier Zähler hinter dem rettenden Ufer Platz sieben – Schlusslicht VfR Simmern hat in der Rückrunde ordentlich Nachholbedarf. Mit der Rückkehr des Topspielers soll die Aufholjagd gelingen.

Rückrundenstart für den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga Südwest: Der abgeschlagene Tabellenletzte (1:15 Punkte) trifft am Sonntag um 11 Uhr in heimischer Halle auf den Zweiten TV 1860 Nassau (14:2 Punkte). Mit einigen Positionswechseln will man die große Aufholjagd starten.







