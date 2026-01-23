Drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang acht, vier Zähler hinter dem rettenden Ufer Platz sieben – Schlusslicht VfR Simmern hat in der Rückrunde ordentlich Nachholbedarf. Mit der Rückkehr des Topspielers soll die Aufholjagd gelingen.
Lesezeit 1 Minute
Rückrundenstart für den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga Südwest: Der abgeschlagene Tabellenletzte (1:15 Punkte) trifft am Sonntag um 11 Uhr in heimischer Halle auf den Zweiten TV 1860 Nassau (14:2 Punkte). Mit einigen Positionswechseln will man die große Aufholjagd starten.