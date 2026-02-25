Es fehlte nicht viel, dann wäre Magdalena Breuer beim Top-24-Turnier in Bayern noch weiter vorne gelandet. Aber auch Platz zwölf zeigt, dass die junge Westerwälderin zu den besten deutschen Tischtennisspielerinnen ihrer Altersklasse gehört.
In der Frauen-Oberliga gehört sie zu den Leistungsträgerinnen im jungen Team des TTC Nentershausen, in der Jugend vertritt Magdalena Breuer aber weiterhin den TTC Wirges. Nachdem sich das Tischtennistalent aus Dernbach zuvor beim Top-48-Turnier in Brandis in Sachsen mit einer guten Leistung für das Top-24-Turnier im bayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg qualifiziert hatte, zeigte sie dort, dass sie in Deutschland zu den besten Spielerinnen ihrer ...