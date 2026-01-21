Lichtblick bei Nentershausen Magdalena Breuer entzaubert Topspielerin der Oberliga Marco Rosbach 21.01.2026, 12:06 Uhr

i Magdalena Breuer setzte bei der 1:9-Niederlage ihres TTC Nentershausen gegen Gau-Odernheim ein Ausrufezeichen: Sie setzte sich in drei Sätzen gegen die in der Hinrunde ungeschlagene Topspielerin Lene Walz durch. Andreas Hergenhahn

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Gau-Odernheim waren die jungen Spielerinnen des TTC Nentershausen chancenlos. Ein Ausrufezeichen konnten die Tischtennistalente aus dem Westerwald beim Rückrundenstart in der Frauen-Oberliga aber setzen.

Als Aufsteiger gehört das junge Team des TTC Nentershausen zu den positiven Überraschungen in der Tischtennis-Oberliga der Frauen. Den Start in die Rückrunde hatten sich die Westerwälderinnen allerdings anders vorgestellt. „Gegen den ungeschlagenen Gegner aus Gau-Odernheim hatten die Nentershäuser Spielerinnen trotz tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Zuschauer keine Chance“, bilanzierte Carina Beck, die Mannschaftsführerin des TTC.







