Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Gau-Odernheim waren die jungen Spielerinnen des TTC Nentershausen chancenlos. Ein Ausrufezeichen konnten die Tischtennistalente aus dem Westerwald beim Rückrundenstart in der Frauen-Oberliga aber setzen.
Als Aufsteiger gehört das junge Team des TTC Nentershausen zu den positiven Überraschungen in der Tischtennis-Oberliga der Frauen. Den Start in die Rückrunde hatten sich die Westerwälderinnen allerdings anders vorgestellt. „Gegen den ungeschlagenen Gegner aus Gau-Odernheim hatten die Nentershäuser Spielerinnen trotz tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Zuschauer keine Chance“, bilanzierte Carina Beck, die Mannschaftsführerin des TTC.