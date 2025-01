Sinzigs Nachwuchsspieler stark Louis Stehle sichert sich den Titel Bernd Linnarz 20.01.2025, 15:14 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Wissam Santina

Die besten Tischtennisspieler haben bei der Meisterschaft des Tischtennisverbandes Rheinland/Rheinhessen in Mülheim-Kärlich mitgemacht. Und ein Sinziger Nachwuchsspieler hat die D-Klasse aufgemischt.

Für ein starkes Ergebnis aus Sicht der Tischtennisregion Ahrweiler/Mayen/Cochem bei der Verbandsmeisterschaft in Mülheim-Kärlich hat Louis Stehle von der SG Sinzig/Ehlingen gesorgt. Der Nachwuchsmann aus Sinzig, der in der Meisterschaftsrunde in der Verbandsoberliga bei der Jugend, aber auch in der Viertvertretung der Sinziger in der Kreisliga auf Punktejagd geht, setzte sich im Finale der D-Klasse mit 11:5, 11:5 und 12:10 gegen Leo Tetzlaff vom ...

