Fengs Siege wichtiger denn je Kurz vor dem Weihnachtsfest müssen Grenzauer Punkte her Marco Rosbach 15.12.2025, 13:48 Uhr

i Grenzaus Trainer Slobodan Grujic (rechts) setzt große Hoffnungen in seinen Topspieler Feng Yi-Hsin, der in der Hinrunde nicht die erhofften Ergebnisse erzielte, zuletzt aber ansteigende Form zeigte. Wolfgang Heil

Für den TTC Zugbrücke Grenzau ist die Lage ernst im Tabellenkeller der Tischtennis-Bundesliga. Während die Konkurrenz teils spektakuläre Verpflichtungen tätigt, müssen die Westerwälder endlich ihre Konstanz finden, um konkurrenzfähig zu sein.

Mehr denn je ruhen die Hoffnungen des TTC Zugbrücke Grenzau auf den schmalen Schultern von Feng Yi-Hsin. Der junge Taiwanese kommt in dieser Saison zwar längst nicht an die Konstanz der vergangenen Jahre heran, wovon seine ausgeglichene Bilanz von „nur“ fünf Siegen bei fünf Niederlagen zeugt, doch gerade seine jüngst gezeigten Leistungen machen Mut.







