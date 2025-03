Der so gut wie abgestiegene TTV Andernach hat noch ein letztes Fünkchen Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Tischtennis-Rheinlandliga. Voraussetzung ist allerdings ein Sieg im Derby gegen Sinzig.

Ein kleines Fünkchen Hoffnung auf den Klassenverbleib gibt es in der Tischtennis-Rheinlandliga noch für Schlusslicht TTV Andernach. Das Team erwartet am Samstag ab 18 in der Sporthalle der Sankt-Stephan-Grundschule die SG Sinzig/Ehlingen zum Derby. „Wir müssen halt einfach alles gewinnen und anschauen, was passiert“, sagt TTV-Mannschaftsführer Martin Link.

Gegen das befreundete Team aus Sinzig stehen die Aussichten gar nicht einmal so hoffnungslos. Denn die Sinziger sind in der Rückrunde auch mit Verletzungspech und Personalproblemen gesegnet und konnten sich bisher ebenso wie die Andernacher erst fünf Zähler erspielen. Link: „Wenn alles optimal läuft, geht da vielleicht etwas.“

Weiterhin den Blick nach oben richtet Ligakonkurrent Eintracht Mendig. Das Team erwartet am Sonntag (10 Uhr) in der Sporthalle der Pfarrer-Bechtel-Schule die SG Untere Lahn. Die Gäste sind zwar abstiegsgefährdet, aber in der Vorrunde zitterte sich die Eintracht auswärts zu einem 5:5.

Kottenheim blickt Richtung Tabellenspitze

In der Bezirksoberliga geht der Blick von Fortuna Kottenheim in Richtung Tabellenspitze und Relegationsplatz. Am Samstag (17 Uhr) tritt Kottenheim bei TuWi Adenau an. Dabei muss das Team diesmal ohne Christian Schnack, der durch eine private Veranstaltung verhindert ist, auskommen. Trotz dieser Schwächung ist die Fortuna in der Eifel in der Favoritenrolle.

Punkte für den Klassenverbleib benötigt Ligakonkurrent Eintracht Mendig II. Die Eintracht spielt zu Hause gegen den SV Windhagen II (Sa., 18.30 Uhr). „Für dieses Spiel haben wir keinerlei Personalprobleme“, berichtet Mendigs Mannschaftsführer Steven Schneider, der mit seinem Team dann am Sonntag (12 Uhr) beim TTC Karla gefordert ist.

In der Bezirksliga die gehen die Duelle der Spitzenmannschaften weiter. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Partie des Tabellenzweiten TuS Kehrig gegen die TTG Pellenz. Das Spiel beginnt am Samstag um 18 Uhr in der Elztalhalle.