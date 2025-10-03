Mit einer neuen Schlüsselfigur beginnt die TTG Bingen ihre Bundesliga-Saison: Choi Yelin soll den Traum von den Play-offs wahr werden lassen. Doch Sprachbarrieren und ein hart umkämpftes Feld stellen Trainer Peter Engel vor Herausforderungen.
Lesezeit 2 Minuten
Nur mitschwimmen wollen die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in der Bundesliga nicht, nach Jahren in unteren Tabellengefilden wollen sie endlich wieder einmal in höhere Regionen vorstoßen. „Wir würden gerne in die Play-offs kommen“, sagt Peter Engel vor dem Auftakt am Sonntag, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den TSV Langstadt.