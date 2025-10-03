TTG Bingen startet Koreanerin Choi Yelin lässt Engel träumen Gert Adolphi 03.10.2025, 10:54 Uhr

i Die Bundesliga-Spielerinnen der TTG Bingen bedanken sich für die Unterstützung der Fans. Auf diese setzen sie auch in der neuen Saison. Petra Steyer

Mit einer neuen Schlüsselfigur beginnt die TTG Bingen ihre Bundesliga-Saison: Choi Yelin soll den Traum von den Play-offs wahr werden lassen. Doch Sprachbarrieren und ein hart umkämpftes Feld stellen Trainer Peter Engel vor Herausforderungen.

Nur mitschwimmen wollen die Tischtennisspielerinnen der TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in der Bundesliga nicht, nach Jahren in unteren Tabellengefilden wollen sie endlich wieder einmal in höhere Regionen vorstoßen. „Wir würden gerne in die Play-offs kommen“, sagt Peter Engel vor dem Auftakt am Sonntag, 14 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den TSV Langstadt.







