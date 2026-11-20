Vor dem Schlüsselspiel des TTC Konkurrenz hat Grenzau wieder auf der Rechnung Marco Rosbach 20.11.2026, 12:26 Uhr

i Fünf Spiele, fünf Siege: Liam Pitchford ist der neue Hoffnungsträger des TTC Zugbrücke Grenzau. Ist der Brite am Sonntag gegen Bergneustadt an Bord, steigen die Chancen auf einen Heimsieg. Wolfgang Heil

Den Spitzenteams aus Düsseldorf und Saarbrücken musste sich der TTC Grenzau zuletzt geschlagen geben, obwohl mehr drin war. Umso wichtiger ist es, einen direkten Konkurrenten wie Bergneustadt zu schlagen. So ist die Lage vor dem Schlüsselspiel.

6:10 Punkte sind in der Tischtennis-Bundesliga ein Alleinstellungsmerkmal für den TTC Zugbrücke Grenzau. Nach den beiden unglücklichen Niederlagen gegen die Spitzenteams Borussia Düsseldorf (2:3) und 1. FC Saarbrücken-TT (1:3) bilden die Brexbachtaler als Tabellenachter im Mittelfeld den Puffer zwischen einem Trio mit 8:8 Punkten (Dortmund, Mühlhausen, Bad Homburg) und einem Quartett mit 4:12 Punkten (Fulda-Maberzell, Bergneustadt, Bad ...







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