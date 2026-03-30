Erfreuliche Kunde für die spielfreie SG Untere Lahn: Im Kampf um den Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga leistete sich Konkurrent TTF Oberwesterwald einen Ausrutscher beim Tabellendritten Höhn, der teuer werden könnte.
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Die SG Untere Lahn hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht – ganz ohne eigenes Zutun. Der VfL Nastätten tut sich der Rückrunde weiter schwer. In der Bezirksliga darf der TuS Himmighofen nach dem Derbysieg gegen den VfL Osterspai weiter auf den Klassenverbleib hoffen.