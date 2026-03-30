Tischtennis-Bezirksoberliga Konkurrent patzt: SG Untere Lahn jubelt auf dem Sofa Nico Schmidt 30.03.2026, 09:27 Uhr

i Jan Hendrik Baltzer kam mit dem VfL Nastätten gegen die Nistertaler Reserve nicht über ein Remis hinaus. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Erfreuliche Kunde für die spielfreie SG Untere Lahn: Im Kampf um den Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga leistete sich Konkurrent TTF Oberwesterwald einen Ausrutscher beim Tabellendritten Höhn, der teuer werden könnte.

Die SG Untere Lahn hat in der Tischtennis-Bezirksoberliga einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht – ganz ohne eigenes Zutun. Der VfL Nastätten tut sich der Rückrunde weiter schwer. In der Bezirksliga darf der TuS Himmighofen nach dem Derbysieg gegen den VfL Osterspai weiter auf den Klassenverbleib hoffen.







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