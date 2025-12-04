SG-Frauen vor Mammutaufgaben Können Hargesheimerinnen der Höchststrafe entgehen? Gert Adolphi 04.12.2025, 11:32 Uhr

Als Tabellenvierte stehen die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim gut da, doch nun warten zwei Mammutaufgaben auf sie. Sie sind auswärts beim Spitzenreiter und dem Zweiten gefordert.

Auswärtsfahrten mit kaum Aussicht auf Ertrag warten auf die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga. Am Freitag, 20 Uhr, sind sie bei der zweitplatzierten SG Kirchberg/Rhaunen zu Gast, am Samstag, 17.30 Uhr, beim verlustpunktfreien Spitzenreiter SG KöKo.







