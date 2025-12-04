SG-Frauen vor Mammutaufgaben
Können Hargesheimerinnen der Höchststrafe entgehen?
Symbolbild
Adobe Stock. Adobe Stock/TTstudio

Als Tabellenvierte stehen die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim gut da, doch nun warten zwei Mammutaufgaben auf sie. Sie sind auswärts beim Spitzenreiter und dem Zweiten gefordert.

Lesezeit 1 Minute
Auswärtsfahrten mit kaum Aussicht auf Ertrag warten auf die Tischtennisspielerinnen der SG Hargesheim/Roxheim in der Verbandsoberliga. Am Freitag, 20 Uhr, sind sie bei der zweitplatzierten SG Kirchberg/Rhaunen zu Gast, am Samstag, 17.30 Uhr, beim verlustpunktfreien Spitzenreiter SG KöKo.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport