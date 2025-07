René Theillout, Tischtennis-Senior aus Kirchen, hat aufregende Monate hinter sich. Bei gleich zwei großen Highlight-Turnieren mit den Finals der deutschen Seniorenmeisterschaften in Erfurt und den „European Veterans Championships“, den Senioren-Europameisterschaften, im serbischen Novi Sad, nahm der Siegstädter teil. Beide Turniere standen jedoch unter keinen guten Vorzeichen, beeinträchtigte Theillout doch eine Knieverletzung in seinen Bewegungen. Eine Knieoperation war bereits geplant, wurde dann aber verschoben, sodass der Tischtennis-Senior doch an den Turnieren teilnehmen konnte. Letztlich kehrte er mit zwei zufriedenstellenden Resultaten sowie zwei Medaillen zurück nach Kirchen.

Zunächst plante Theillout aufgrund der Operation nicht mit einer Teilnahme an den deutschen Finals in Erfurt. Doch nachdem die Operation kurzfristig abgesagt wurde und zudem ein Teilnehmer aus dem benachbarten Hessen zurückzog, stellte der Tischtennis-Bund dem Kirchener doch noch einen Startplatz in der Altersklassse MS80. In seiner Vorrundengruppe bekam es Theillout mit Titelverteidiger Gustvan Knapek aus der Pfalz, Helmut Safka (Niedersachsen) sowie Rainer Schoulen (Westdeutscher Verband) zu tun. Die beiden Letzteren schlug der Kirchener jeweils mit 3:0, gegen seinen ehemaligen Doppelpartner Knapek unterlag er dagegen äußerst knapp im entscheidenden fünften Satz mit 9:11. Dennoch stand am Ende die Qualifikation für die Hauptrunde.

Deutscher Meister im Doppel

Dort angekommen hatte Theillout gegen Persich Christian (Sachsen-Anhalt) beim 3:0-Sieg keine Probleme. Das Aus im Einzel kam dann aber eine Runde später im Viertelfinale, da sich der Kirchener mit 2:3 nach Sätzen gegen Günter Fraunheim aus Sachsen geschlagen geben musste.

So konnte sich Theillout auf das Mixed und Doppel konzentrieren. An der Seite von Partnerin Helga Burgdorf (Hessen) war erst im Halbfinale Endstation gegen Sonnhild Kayser/Peter Kapitza aus Bayern. Am Ende freuten sich Theillout/Burgdorf somit über den dritten Rang. Noch weiter nach oben ging es im Doppel an der Seite von Richard Abbel. Als an Nummer vier gesetztes Team hatte man in der ersten Runde ein Freilos, bevor das Duo nach zwei Siegen (3:1 und 3:2) das Endspiel erreichten. Auch im Finale zeigten die beiden starkes Tischtennis und sicherten sich durch einen relativ ungefährdeten 3:1-Sieg die deutsche Meisterschaft. „Mit dem Ergebnis konnte ich zufrieden sein, da ich wegen meiner Knieverletzung sehr stark beim Laufen beeinträchtigt war“, zog Theillout sein Fazit.

Keine großen Erwartungen vor der EM

Nur wenige Wochen später flog der Kirchener „mit wenigen Erwartungen“ zu den Europameisterschaften nach Novi Sad in Tschechien. Die Schmerzen im Knie wurden nach der erfolgreichen Teilnahme in Erfurt deutlich stärker. Im Doppel war Theilout an der Seite von Tischtenniskamerad Istvan Szalai aus Ungarn gemeldet. Szalai gehört laut Theillout „zu den stärksten Spielern aus unserer Altersklasse MS80“. „Leider hatte er im Doppel einen ’schwarzen Tag’ erwischt, und so wurden wir in unserer Gruppe nur Zweiter und unterlagen schon überraschend in der Hauptrunde im ersten Spiel. Die Enttäuschung war groß, ich hatte schon damit gerechnet, dass wir wenigstens bis zum Halbfinale kommen“, so der Kirchener.

Die Konzentration galt fortan dem Einzel. Trotz der starken Schmerzen stand für den Tischtennissenior fest: „Aufgegeben wird nie.“ Im ersten Gruppenspiel besiegte Theillout im Schweden Bengt Svensson „einen alten Bekannten“ mit 3:0. Schlechter lief es gegen den Briten Robin Stace, der nach dem Sieg über Theillout bereits als Gruppensieger feststand. So entschied das direkte Duell mit dem Tschechen Zdenk Bresky über ein Weiterkommen in die Hauptrunde. Theillout sollte keine Probleme haben und durfte nach einem souveränen 3:0-Erfolg jubeln.

i Siegerehrung der Tischtennis-Senioren-Europameisterschaften in Serbien (von links): René Theillout, Wilfried Lieck, Wolfgang Schmidt und Heinrich Babinsky. Christa Gebhard

Die Auslosung versprach nichts Gutes, schätzte Theillout seinen Weg ins Finale doch als „sehr schwer“ ein. Zunächst siegte der Kirchener mit 3:2 gegen einen Athleten aus Russland, der unter einer neutralen Flagge antrat. Auch Dusan Molitoris aus Tschechien sollte keine hohe Hürde für den erfolgreichen Tischtennisspieler aus Kirchen darstellen (3:0). Als nächstes sollte es zum „Rematch“ von den deutschen Meisterschaften gegen Günter Fraunheim kommen. „Diesmal konnte ich Revanche nehmen und das Spiel mit 3:2 für mich entscheiden“, freute sich Theillout.

Großer Kampf im Halbfinale, chancenlos im Finale

Doch das lange und intensive Turnier zollte Tribut beim Kirchener. „Mein Knie war in der Zwischenzeit stark angeschwollen. Ich musste die Schmerzen durch das Kühlen immer wieder versuchen zu lindern.“ Theillout biss auf die Zähne und zwang auch den Dänen Erling Nielsen, gegen den er in seiner Laufbahn eine nahezu ausgeglichene Bilanz aufweist, in die Knie zwingen (3:1). „Die meisten Sätze konnte ich nur knapp gewinnen“, schätze er den Einzug ins Halbfinale ein. Dort erwartete den Spieler aus dem Kreis Altenkirchen am letzten Turniertag der Titelverteidiger Wolfgang Schmidt aus Sachsen. Der erste Satz ging verloren, den zweiten Satz konnte Theillout für sich entscheiden. Nach dem Verlust des dritten Satzes lag der Kirchener auch im vierten Satz bereits mit 7:10 hinten. „Ich konnte das Spiel aber noch drehen und gewann den Satz mit 12:10.“ Der fünfte Satz musste nun die Entscheidung bringen. „Ich behielt die Nerven und Konzentration und gewann mit 13:11 den Satz“, blickte Theillout zurück und freute sich über den Finaleinzug.

Der große Wurf sollte dem Kirchener dort aber nicht gelingen. Aufgrund der immer größer werdenden Schmerzen kam Theillout nie an sein Leistungsmaximum heran und verlor deutlich mit 0:3 nach Sätzen gegen den vielfachen deutschen Meister und ehemaligen Nationalspieler Wilfried Lieck. „Er ist aber auch mit Abstand der stärkste Spieler unserer Altersklasse“, zollte Theillout dem neuen Europameister seinen Respekt.