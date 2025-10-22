Rekordmeister Düsseldorf kommt Klassiker in Grenzau wartet auf sein nächstes Kapitel 22.10.2025, 18:00 Uhr

i Noch an der Kante oder nicht? Dieses Rätsel versuchten in der vergangenen Saison Grenzaus Maciej Kubik (links) und Düsseldorfs Dang Qiu zu lösen, indem sie sich die Szene auf dem Handy eines Balljungen anschauten. Ob der Bundesliga-Klassiker am Samstag ähnlich kuriose Szenen liefert? Wolfgang Heil

Auch wenn die deutsche Tischtennis-Legende Timo Boll nicht mehr dabei ist, zieht Rekordmeister Borussia Düsseldorf weiter die Blicke auf sich. Auch am Samstagabend erwarten die Westerwälder eine volle Halle im Brexbachtal.

„Wir freuen uns immer sehr auf die Spiele gegen Düsseldorf“, wird Markus Ströher, Manager des TTC Zugbrücke Grenzau, vor dem Heimspiel in der Zugbrückenhalle gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Denn wenn der Rekordmeister beim (immer noch) Zweiten der Ewigen Tabelle der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) zu Gast ist, dann ist die Halle voll.







