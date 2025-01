Angeschlagen nach Düsseldorf Klare Außenseiterrolle soll Grenzau den Druck nehmen 17.01.2025, 09:39 Uhr

i B-WH, Tischtennis-Bundesliga; TTC Grenzau - Düsseldorf, Qui (Düsseldorf), Foto: Wolfgang Heil, 09.10.2024, Sport: Tischtennis Wolfgang Heil

Bei den einen sieht es aktuell eng aus, dafür können die anderen in der Regel aus dem Vollen schöpfen. Doch eine bestimmte Personalie dürfte den Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Düsseldorf und dem TTC Zugbrücke Grenzau noch einmal überstrahlen.

Beim Düsseldorfer 3:1-Erfolg in der Hinrunde hatten ihn die Fans in der ausverkauften Grenzauer Zugbrückenhalle noch vermisst, zuletzt war Timo Boll aber eine feste Größe im Team des Rekordmeisters. Auch beim 3:0 der Borussia am Montag in Mühlhausen spielte die deutsche Tischtennislegende.

