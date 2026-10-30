TV Niederhausen verliert 3:7 Kirner Talent Weber gibt den Ausschlag 30.10.2026, 12:19 Uhr

i B&P Schmitt

Die zahlreichen Zuschauer in der Stauseehalle sahen packende Duelle. Doch der TV Niederhausen musste sich zweimal geschlagen geben, weil ihm im fünften Satz Durchschlagskraft fehlte.

Mit zwei 3:7-Niederlagen ging der Doppelheimspieltag des TV Niederhausen in der Tischtennis-Verbandsliga gehörig daneben.Gegen den TTC Kirn II gab der TVN erneut beide Doppel ab. In den Einzeln gewannen Ali Arshad und Florian Franzmann jeweils gegen Stefan Altmaier, Jens Braun steuerte einen Sieg über Sascha Mayer bei.







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