05.02.2026, 17:19 Uhr

Sieben Heimspiele in Folge haben die Tischtennisspieler des TTC Kirn bestritten. Am Sonntag endet die Serie: Gegen den TTC Mülheim-Urmitz schlagen die Kirner zum letzten Mal in dieser Saison zu Hause auf.

Nach dem 7:3-Sieg über den VfL Oberbieber können die Tischtennisspieler der TTC Grün-Weiß Kirn am Sonntag gleich den nächsten Schritt in Richtung Verbleib in der Verbandsoberliga machen. Um 12 Uhr empfangen sie den TTC Mülheim-Urmitz, bei dem sie im Hinspiel trotz des Fehlens von Johnas Henrich ein 5:5 geholt haben.







