Kapitän Nick Grimm in Topform Kirner knöpfen Tabellenführer ersten Punkt ab Gert Adolphi 14.10.2026, 10:45 Uhr

i Saisoneinstieg: Johnas Henrich wusste gleich an seinem ersten Spieltag für den TTC Kirn zu überzeugen. Edgar Daudistel

Auch das schwere Heimspiel-Wochenende hat der TTC Kirn unbeschadet überstanden und drei von vier möglichen Punkten eingefahren. In Mülheim soll die Ungeschlagen-Serie fortgesetzt werden.

Gesundheitliche Probleme von Steven Poensgen verhinderten, dass die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn aus zwei Heimspielen in der Verbandsoberliga die volle Ausbeute einfuhren. Zum 6:4 über den TTC Zewen hatte die Nummer eins der Gastgeber noch einen Einzelsieg beigesteuert, wegen Nackenschmerzen verzichtete er auf einen Start gegen den TV Leiselheim.







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