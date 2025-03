Kirner Gegner auf dem Weg in die Weltspitze

Wer hätte das gedacht? Der TTC Kirn marschiert unbeschwert durch seine Aufstiegssaison in der Tischtennis-Oberliga. Der Klassenverbleib ist frühzeitig sicher.

Zum Abschluss des Wochenendes erlebten die Tischtennisspieler des TTC Grün-Weiß Kirn in der Oberliga einen Krimi. Nach 1:5-Rückstand holten sie beim TTC Nünschweiler noch ein Unentschieden.

„Mit dem 5:5 sind wir total zufrieden“, sagte Grün-Weiß-Spieler Nick Grimm. „Wir waren ja vorher schon gesichert.“ Letzte, nur noch rein theoretische Zweifel am Klassenverbleib der Kirner waren bereits am Samstag zerstoben, als Schlusslicht TTC Oppau das Spiel in der Hellbergturnhalle absagte und damit dem Aufsteiger einen kampflosen 10:0-Sieg schenkte.

Schmächtiger Iraner zeigt seine Klasse

Eine Niederlage bei Spitzenreiter TSG Kaiserslautern II, dessen Rückkehr in die Regionalliga bereits feststeht, hatte das Team von der Nahe eingeplant, mit 1:9 fiel sie auch erwartbar deutlich aus. Doch die Kirner genossen das Duell mit dem übermächtigen Kontrahenten. „Es macht riesigen Spaß, gegen solche Gegner spielen zu dürfen“, sagte Grimm. Das galt auch für Steven Poensgen und Szymon Kulczycki, obwohl sie gegen den erst 13-jährigen Faraz Shakiba kaum eine Chance hatten, lediglich Kulczycki gelang gegen den schmächtigen Iraner ein Satzgewinn. „Der Kleine ist ein Phänomen“, staunte Grimm. „Er hat so viel Talent. Wenn der nicht in der Weltspitze landet, weiß ich es auch nicht.“

Antoni Kowalczyk enttäuschte auf Kirner Seite aber ebenfalls nicht. Die polnische Nachwuchshoffnung zwang Aleksandr Smirnov und Lasse Becker in Fünf-Satz-Matches und überzeugte, obwohl er am Ende den Kürzeren zog. „Beide Spiele von Antoni waren hochklassig“, lobte Grimm, auf dessen Konto der Gegenpunkt ging, ohne dass er sich dafür allerdings anstrengen musste. Smirnov, sein zweiter Gegner, trat wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mehr an.

Mit viel Moral wird aus einem 1:5 ein 5:5

Die Begegnung in Nünschweiler galt als offen, doch die Kirner erwischten einen denkbar schlechten Start. „Wenn du zwei Spiele an einem Tag hast, ist es schwierig, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen“, erläuterte Grimm. „Andere Platten, andere Bälle und ein anderer Boden.“ Nach zwei verlorenen Doppeln gewann nur Kulczycki im ersten Durchgang der Einzel ein Spiel. Grimm hätte das 1:5 vermeiden können, holte im fünften Satz einen 6:10-Rückstand auf, verlor aber durch zwei vermeidbare Fehler noch 11:13. „Ich habe mich sehr geärgert, dass ich das Spiel nicht gewonnen habe“, sagte die Nummer drei der Grün-Weißen.

Trotz des deutlichen Rückstands gaben sich die Kirner nicht verloren. „Wir haben Moral gezeigt“, sagte Grimm. „Wir standen unter Druck, haben aber bewiesen, dass wir ihm standhalten können.“ Kulczycki leitete mit einem 11:7 im fünften Satz den Umschwung ein, Poensgen und Grimm setzten die Aufholjagd fort, ehe sich auch Kowalczyk im abschließenden Einzel durchkämpfte. Nach 1:2-Satzrückstand rettete er sich mit einem 12:10 in den Entscheidungsdurchgang, den er 11:6 gewann. Grimm aber wusste, wem sein Team den Punktgewinn in erster Linie zu verdanken hatte. „Szymon war unsere Rettung“, sagte der Grün-Weiß-Sprecher. „Seine Siege haben wir gebraucht.“