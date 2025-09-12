Aufsteiger VfR Simmern absolviert die ersten fünf Spiele in der Oberliga allesamt daheim. Nach dem 5:5 gegen Heusweiler stehen am Wochenende die Heimspiele Nummer zwei und drei an.

Man kann nicht behaupten, der VfR Simmern läge nach seinem Aufstieg in die Tischtennis-Oberliga Südwest auf der faulen Haut. Am Samstag und Sonntag bestreitet man schon früh in der Saison den ersten Doppelspieltag, Austragungsort ist die heimische Realschule-plus-Sporthalle. Nach dem etwas enttäuschenden 5:5-Auftakt-Remis gegen die DJK Heusweiler aus dem Saarland vor Wochenfrist, reisen nun am Samstag (18 Uhr) die TTF Illtal II an, Sonntag ist der TTC Berus aus Überherrn (11 Uhr) der Gast – beide Teams ebenfalls im Saargebiet beheimatet. Vergangenen Samstag trafen die Vereine in Überherrn übrigens im direkten Duell aufeinander, die TTF Illtal II siegte dort mir 7:3.

Zurück zum VfR: Da man bisher dann nur Heimspiele hatte, sollte am Wochenende wieder Zählbares herausspringen – auch wenn das knifflig werden könnte. „Samstag brauchen wir keine allzu hohen Erwartungen mitbringen, denn spielt Illtal wie vergangenes Wochenende, sind sie nominell eine der stärksten Mannschaften der Liga“, so VfR-Kapitän Justin Seckler mit einer Portion Realismus. „Sonntag sollten wir aber – wenn möglich – noch mal einen Punkt mitnehmen“, hält Seckler den TTC Berus für deutlich schlagbarer: „Für Samstag ist die Aufstellung offen, Sonntag sollten wir mit dem gleichen Quartett spielen wie gegen Heusweiler.“ Das wäre gleichbedeutend mit einem Einsatz von Seckler selbst, der gegen Heusweiler gehemmt wirkte und kein Einzel gewann: „Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen besser wird bei mir und meiner Hüfte.“

Klink und Hardikar fehlen weiterhin

Markus Streicher, Tobias Henrich und Alt-Ass Joachim Baustert wären die weiteren drei Akteure. Neuzugang Max Klink aus Gerolstein fehlt den Simmernern weiterhin urlaubend, auch Brett eins Mandar Hardikar ist noch nicht zurück aus Indien. Schwierige Vorzeichen also für den Aufsteiger bei der Jagd nach ersten doppelten Punktgewinn in dieser noch sehr jungen Oberliga-Saison.