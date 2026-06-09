Menü
Suche
Abo
Anmelden
Gefolgt
Gemerkt
Rheinland-Pfalz
Lokales
Sport
Podcast
Video
Werben
Jobs & Karriere
E-Paper
Startseite
Sport
Regionalsport
Hargesheimerin überzeugt: Kein Kanonenfutter: Elfriede Stephan holt DM-Bronze
12:43 Uhr
Koruk kommt vom Bonner SC
Noch ein Top-Mittelstürmer für den FCEK
12:30 Uhr
11:1-Kantersieg reicht nicht
Drama am letzten Spieltag um die Wirgeser A-Jugend
12:11 Uhr
SIM-Jugendfußball
Ein Fallrückzieher-Traumtor zum Saisonabschluss
11:45 Uhr
COC-Jugendfußball
Eintracht Trier macht sein Meisterstück in Kaisersesch
11:43 Uhr
Bezirksliga statt Regionalliga
Darum wechselt Siegens Jannik Krämer zum VfB Wissen
11:17 Uhr
Hargesheimerin überzeugt
Kein Kanonenfutter: Elfriede Stephan holt DM-Bronze
11:03 Uhr
SG Disibodenberg im Umschwung
Familie statt Traineraufgabe: Kreuschers Beweggründe
10:43 Uhr
Großer Jubel in Nentershausen
Eisbachtals U15 mit 12:0-Kantersieg zur Meisterschaft
10:00 Uhr
Reifenscheidt: Weg ist richtig
Eisbachtal läutet Umbruch mit neun jungen Zugängen ein
08:00 Uhr
Nach dem Wittlicher Aufstieg
Verband zieht Konsequenzen: Spielordnung wird angepasst
12:43 Uhr
Koruk kommt vom Bonner SC
Noch ein Top-Mittelstürmer für den FCEK
12:30 Uhr
11:1-Kantersieg reicht nicht
Drama am letzten Spieltag um die Wirgeser A-Jugend
12:11 Uhr
SIM-Jugendfußball
Ein Fallrückzieher-Traumtor zum Saisonabschluss
Top-News aus dem Sport
${intro}
${title}
${lead}
${intro}
${title}
${lead}