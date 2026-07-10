Tischtennis-Ass aus der Eifel Junger Kaisersescher für Verbandsentscheid qualifiziert Johannes Kirsch 10.07.2026, 19:00 Uhr

i Mit einem vierten Platz bei der Verbandsvorrangliste in Mülheim-Kärlich hat sich der elfjährige Kaisersescher Oskar Schaaf für die Verbandsendrangliste im September in Ingelheim qualifiziert. Johannes Kirsch

Tischtennisprofi zu werden, ist sein großer Traum. Mit seinen elf Jahren wird Oskar Schaaf bereits in der 3. Männermannschaft des TuS Kehrig eingesetzt. Was der Kaisersescher besonders an Tischtennis mag und welche Erfolge er bereits feiern konnte.

Zweimal Kehrig, einmal Brohl, einmal Asterstein. So sieht der standardmäßige Trainingsplan des elfjährigen Oskar Schaaf aus – pro Woche wohlgemerkt. Der junge Kaisersescher liebt es, sich an der Tischtennisplatte mit anderen zu messen. Nicht nur seinem Talent und seinem Trainingsfleiß, sondern auch der Unterstützung durch sein Elternhaus hat es Oskar zu verdanken, dass er mehrmals pro Woche seinem Hobby nachgehen kann.







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