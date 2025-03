Junger Brasilianer fordert Nassauer Oldies

Mit den TTF Frankenthal und dem TTC Berus stellen sich am Wochenende im Leifheit-Campus zwei Konkurrenten dem TV 1860 Nassau in den Weg, die im Kampf um den Verbleib in der Tischtennis-Oberliga nichts zu verschenken haben.

Vor einem weiteren fordernden Koppelspieltag steht der TV 1860 Nassau in der Tischtennis-Oberliga Südwest. Am Samstag, 18 Uhr, erwarten die Lahnstädter die TTF Frankenthal in der Sporthalle des Leifheit-Campus, am Sonntag geht’s ab 11 Uhr an gleicher Stelle gegen den TTC Berus.

TV 1860 Nassau – TTF Frankenthal. Die Pfälzer waren in den vergangenen Jahren immer in der Spitzengruppe der Tabelle zu finden. In der laufenden Saison kamen Peter Beranek und Co. jedoch nicht so recht in Tritt und über den 7. Tabellenplatz hinaus. Um möglichen Abstiegssorgen entschlossen einen Riegel vorzuschieben haben die Verantwortlichen der Tischtennis-Freunde zur Rückrunde Davi Koji Fujii von der TTG Kleinsteinbach/Singen verpflichtet, der sich wie erhofft im vorderen Paarkreuz auf Anhieb als Verstärkung erwies und mit einer starken Serie von 7:1-Serie bereits auf sich aufmerksam gemacht hat. Koji Fujii wies so starke Kontrahenten wie die Spitzenleute Timo Schulz und Henry Wiche vom TTC Nünschweiler und auch Faraz Shakiba vom ungeschlagenen Tabellenführer TSG Kaiserslautern II klar in die Schranken. Es wird hochinteressant sein, wie sich Nassaus Oldies Zsolt-Georg Böhm und Michal Vavra gegen den jungen Brasilianer behaupten können.

TV 1860 Nassau – TTC Berus. Die unmittelbar an der französischen Grenze im Landkreis Saarlouis beheimateten Saarländer gehören der Kategorie Gegner an, die den Nassauern partout nicht liegen. Zuhause genießt der TTC die Vorteile einer kleinen Sporthalle, Rollomat-Tischen und vielen lautstarken Zuschauer. Berus nimmt derzeit zwar „nur“ den 9. Tabellenplatz ein und zählt aktuell zu den drei fixen Absteigern, aber das Team hat sich noch lange nicht aufgegeben und für die Rückrunde mit Quentin Heim an Position eins verstärkt. Der TV 1860 Nassau weiß genau, was ihn erwartet und sollte im Kampf um Platz drei im Endklassement mit seiner stärksten Formation in die Partie gehen, um keine weitere Panne zu riskieren.