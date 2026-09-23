Viele spannende Spiele Jugendliche lösen Tickets für Titelkämpfe im Bezirk Stefan Nink 23.09.2026, 09:05 Uhr

i An elf Tischen wurde in der Vogelsanghalle in Heiligenroth um die begehrten Kreismeistertitel südlicher Westerwald/Rhein-Lahn gekämpft. Andreas Hergenhahn

Die Vogelsanghalle in Heiligenroth war Schauplatz der Tischtennis-Kreismeisterschaften der Region südlicher Westerwald/Rhein-Lahn. Unter der Regie des örtlichen Sportvereins gab’s jede Menge spannende Spiele zu sehen.

Bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften der Region südlicher Westerwald/Rhein-Lahn wurden unter toller Organisation des SV Heiligenroth in der Vogelsanghalle auf hohem Niveau stehende, spannende Spiele geboten. Kreissprecher Oliver Himmighofen war froh, dass sich der SV Heiligenroth gleich um die Ausrichtung der nächsten Auflage bewarb.







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