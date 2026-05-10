Kevin Goedert Nachfolger
Jürgen Johann macht nach 21 Jahren Schluss
Der Bopparder Jürgen Johann (Mitte) wurde nach 21 Jahren als Kreischef beim Kreistag in Leideneck verabschiedet, sein Nachfolger
Der Bopparder Jürgen Johann (Mitte) wurde nach 21 Jahren als Kreischef beim Kreistag in Leideneck verabschiedet, sein Nachfolger wird der Biebernheimer Kevin Goedert (links). RTTVR-Verbandspräsident Marcel Mareien war bei der "Staffelstabübergabe" auch dabei.
Daniel Schüler

Reibungsloser Übergang beim Kreistag in Leideneck: Kevin Goedert aus Biebernheim ist der neue Vorsitzende in der Region Rhein-Hunsrück, er beerbt den Bopparder Jürgen Johann, der auf „21 schöne Jahre“ als Kreischef zurückblicken kann. 

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Eine Ära ist auf dem Kreistag der Tischtennisregion Rhein-Hunsrück in Leideneck zu Ende gegangen: Der 67-jährige Bopparder Jürgen Johann hat als Kreisvorsitzender nach 21 Jahren aufgehört. Der 31-jährige Biebernheimer Kevin Goedert wurde von den Delegierten (34 der 40 Rhein-Hunsrück-Klubs hatten einen Vertreter nach Leideneck entsandt) einstimmig als Johanns Nachfolger gewählt.

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