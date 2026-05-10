Kevin Goedert Nachfolger Jürgen Johann macht nach 21 Jahren Schluss Michael Bongard 10.05.2026, 11:02 Uhr

i Der Bopparder Jürgen Johann (Mitte) wurde nach 21 Jahren als Kreischef beim Kreistag in Leideneck verabschiedet, sein Nachfolger wird der Biebernheimer Kevin Goedert (links). RTTVR-Verbandspräsident Marcel Mareien war bei der "Staffelstabübergabe" auch dabei. Daniel Schüler

Reibungsloser Übergang beim Kreistag in Leideneck: Kevin Goedert aus Biebernheim ist der neue Vorsitzende in der Region Rhein-Hunsrück, er beerbt den Bopparder Jürgen Johann, der auf „21 schöne Jahre“ als Kreischef zurückblicken kann.

Eine Ära ist auf dem Kreistag der Tischtennisregion Rhein-Hunsrück in Leideneck zu Ende gegangen: Der 67-jährige Bopparder Jürgen Johann hat als Kreisvorsitzender nach 21 Jahren aufgehört. Der 31-jährige Biebernheimer Kevin Goedert wurde von den Delegierten (34 der 40 Rhein-Hunsrück-Klubs hatten einen Vertreter nach Leideneck entsandt) einstimmig als Johanns Nachfolger gewählt.







Artikel teilen

Artikel teilen