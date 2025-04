Fast alle Entscheidungen in der Tischtennissaison sind gefallen. Aber nur fast, denn der TTC Karla spielt noch um den Aufstieg in die Rheinlandliga.

Mit einer starken Leistung hat sich die SG Sinzig/Ehlingen aus der Saison in der Tischtennis-Rheinlandliga verabschiedet. Gegen den in der Rückrunde so stark spielenden TTC Ockenfels gewannen die Sinziger mit 7:3. „Das hat alles wirklich sehr gut funktioniert“, freute sich Sinzigs Mannschaftsführer Marcel Hippchen. Positiv machte sich dabei das Mitwirken von Hippchen selbst bemerkbar. Der hat seine Rückenprobleme nämlich überwunden und glänzte mit zwei Erfolgen am Spitzenpaarkreuz. Hinzu kam, dass die Sinziger mit Markus Beckmann und Christian Ehlers eine 4:0-Bilanz am unteren Paarkreuz spielten.

Mit dem fünften Tabellenplatz und 20:20 Zählern ist die SG zufrieden. Freuen durfte sich auch die Sinziger Zweitvertretung, denn trotz der 1:9-Niederlage bei Fortuna Kottenheim reicht es für die SG II zum Klassenverbleib in der Bezirksoberliga. Den Sinziger Saisonerfolg komplettierte die Drittvertretung, die in der Kreisoberliga den zweiten Tabellenplatz und damit die Aufstiegsrunde erreicht hat. Ausschlaggebend dafür war ein knapper 6:4-Erfolg in der Kreisstadt bei der SG TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Am 3. Mai spielt TTC Karla in Windhagen um den Aufstieg

Den erhofften Erfolg verbuchte auch der TTC Karla. Die Grafschafter gewannen das Derby gegen den TuWi Adenau mit 8:2 und spielen nun als Tabellenzweiter der Bezirksoberliga um den Aufstieg in die Rheinlandliga. „Dieses Saisonziel verdichtete sich zum Ende der Rückrunde immer mehr“, freute sich Mannschaftsführer Marvin Krupp über dieses Top-Resultat. Nach dem Saisonfehlstart mit 4:6 bei der TTG Moseltal hatte Karla mit einem solch furiosen Abschneiden in der Bezirksoberliga eigentlich nicht mehr gerechnet. Doch die Grafschafter behielten am Ende mit 30:6 Zählern klar die Oberhand gegen Konkurrent Fortuna Kottenheim (26:10). Am 3. Mai spielt der TTC Karla in Windhagen mit dem VfL Kirchen und der Zweitvertretung des TuS Weitefeld/Langenbach um den Aufstieg.

Trotz der deutlichen Niederlage auf der Grafschaft war letztlich auch TuWi Adenau mit der Saison zufrieden. Denn trotz aller Probleme im personellen Bereich hat Adenau den Klassenverbleib geschafft.

TTF Remagen steigen aus Bezirksliga ab

Spannend ging es zum Schluss in der Bezirksliga zu. Beim 5:5 bei der TTG Kalenborn/Altenah boten die TTF Remagen ebenso eine gute Leistung wie beim 5:5 beim SV Rheinbreitbach. Doch letztlich waren diese beiden Unentschieden für die TTF Remagen zu wenig. Punktgleich mit dem SV Rheinbreitbach (je 20:28 Zähler) muss sich der Klub nach nur einer Saison aus der Bezirksliga verabschieden.

Eher klar war dagegen der Abstieg der TTG Kalenborn/Altenahr. „Wir haben noch ganz schön viele Punkte geholt“, war Altenahrs Mannschaftsführer Frank Rothhaß bei einer Bilanz von 13:35 Zählern mit dem Abschneiden in der Mammutliga und ihren 24 Spielen nicht ganz unzufrieden. Zum Abschluss der Saison holten die Altenahrer bei Tabellenschlusslicht TTG Moseltal II mit 8:2 auch den ersten Sieg der Rückrunde.

Beim FC Niederlützingen ist zum Ende der Saison alles im Lot. Bester Beleg dafür war der 7:3-Erfolg in der Lavahalle gegen die TTG Pellenz. Dabei gewann Marcus Kreutz sein Spitzeneinzel mit 3:0 gegen Alexander Döll. Bereits zu Beginn der Partie hatten die Lützinger beide Doppel gewonnen.