Spitzenduo auf Formsuche Janus Horn rettet Wirges immerhin einen Punkt Marco Rosbach 11.11.2026, 23:00 Uhr

i Mit seinen beiden Einzelpunkten in Edenkoben sicherte Janus Horn dem TTC Wirges immerhin einen Punkt. Andreas Hergenhahn

Der Druck wird größer beim TTC Wirges. Im anstehenden Kellerduell gegen den Tabellenletzten aus Heusweiler ist am Samstag ab 18 Uhr ein Sieg Pflicht, wollen die Westerwälder nicht noch tiefer im Abstiegsstrudel versinken.

Auch nach sechs Saisonspielen in der Tischtennis-Oberliga wartet der TTC Wirges auf den ersten Sieg. Der jüngste Auswärtsdoppelpack endete nach einem 3:7 beim TTC Dahn immerhin mit einem 5:5 beim TTV Edenkoben.Bei Aufsteiger Dahn behielten Dominic Stendebach und Janus Horn im Doppel die Oberhand, während sich Vincent Schwickert und Daniel Sporcic ihren Gegnern geschlagen geben mussten.







Artikel teilen

Artikel teilen